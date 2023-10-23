Такой расклад устроил не всех: в суде приняли неожиданное решение по наследству Градского

Раздел имущества может продлиться еще не один месяц.

Александр Градский скончался два года назад. С тех пор родственники композитора пытались разделить наследство, но не смогли договориться мирными путем. А не так давно суд вынес окончательное решение по поводу имущества и интеллектуальной собственности артиста.

Как пишет «Московский комсомолец», наследство Градского было разделено на пять равных частей. Вдова знаменитости Марина Коташенко, их общие с Градским дети и старшие наследники композитора Даниил и Мария получили его имущество.

Коташенко перешла во владение квартира в центре столицы и небольшой загородный дом. Старшим же детям достался особняк с бассейном на территории. Бывшей супруге Градского Ольге не досталось ничего, однако она тоже претендовала на часть наследства.

По данным СМИ, и старшие дети не остались довольны результатами заседания. Они пока не прокомментировали ситуацию, однако эксперты уверены, что наследники могут подать апелляцию в самое ближайшее время.