Такой провокации от Эдны из «Клона» не ждал никто: блеснула в бикини в 75 лет

Актриса давно может позволить себе жить так, как она хочет.

Бразильская актриса Нивея Мария стала известна в России после того, как сыграла жену ученого в знаменитом сериале «Клон». Ее Эдна стала для артистки по-настоящему знаковой ролью, ведь именно благодаря ей она сумела справиться с депрессией из-за своего возраста и неудавшейся личной жизни.

Сейчас прожитые годы уже совсем не беспокоят Нивею. Напротив, даже в 75 лет она продолжает восхищать поклонников своей фигурой. Не так давно она произвела настоящий фурор в соцсетях, выложив снимок в бикини и собрав сотни восторженных комментариев.

В кино и на телевидении Нивея Мария по-прежнему снимается регулярно. За последние годы она сыграла в большинстве самых популярных бразильских сериалов, многие из которых известны и популярны в России: «Тропиканка», «Нежный яд», «Пророк» и других. Но благодаря своей известности и популярности на родине она давно выбирает себе проекты для съемок самостоятельно.

Однако главные занятия Нивеи сейчас — это забота о детях и внуках, а также ресторанный бизнес. Вот уже больше двадцати лет актриса является хозяйкой целой сети ресторанов по всей Бразилии, которые называются «Двое на сцене». Изначально она занялась этим, чтобы не сидеть без дела в перерывах между съемками, а затем вошла во вкус.