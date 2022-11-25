Такой провал с неудачей не спутаешь: за что американцы ненавидели «колхозные» комедии

Американские ленты довольно часто не находят отклик у российской публики, равно как и наоборот. И тут дело не в плохом сценарии и бездарной постановке, а в разнице менталитетов.

Так, американские зрители разнесли советскую картину «Свадьба с приданым» 1953 года, которая в СССР считалась одной из любимых в народе. В своем отзыве 1954 года рецензент раскритиковал фильм за прямолинейность, неприкрытую агитацию и романтизацию колхозов, назвав ленту провалом. Американец сравнил легкость комедии с «ковшом со свиным салом» и пришел к выводу, что «Свадьба с приданым» сделана исключительно для «внутреннего пользователя». Единственным плюсом, который он отметил, стала игра Татьяны Пельтцер.

Также стоит сказать, что фильм является музыкальной комедией, проще говоря, мюзиклом. А к этому жанру у американцев всегда было особенно трепетное отношение. Поэтому для жителей Штатов «Свадьба с приданым» на фоне их родных картин тех же лет смотрится блекло.