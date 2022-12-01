Такой провал не простили бы и султану: за что Хюррем-султан ненавидят в Турции

Хюррем-султан стала выдающейся исторической персоной. Ее биография потрясает, ведь обыкновенной славянской пленнице Роксолане удалось совершить невероятное — покорить падишаха и подчинить его своей воле.

Хюррем прекрасно понимала, какую власть имеет над мужем, поэтому чувствовала себя вполне вольготно. Однако в Турции у нее немало ненавистников, которые обвиняют супругу падишаха в крахе великой Османской империи. По их словам, многие действия жены Сулеймана зачастую противоречили правилам государства.

Так, Хюррем продвигала те нормы, которые защищали интересы ее наследников в первую очередь. Женщина мечтала, чтобы на османский трон взошел один из ее отпрысков, а не ребенок Махидевран-султан. Также Хюррем плела интриги, чтобы сместить противников, а нужных ей людей приблизить к власти.

Обвинители Роксоланы считают, что именно ее действия привели к серьезным проблемам в стране. По их словам, до появления Хюррем в Турции все было спокойно, однако ее бурная деятельность «раскачала» положение дел в государстве и спровоцировала его распад. А такое нельзя простить даже Сулейману.