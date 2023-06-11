Такой позор на старости лет: Боярскому сочувствуют всей страной, и вот почему (фото)

Михаил Боярский не такого ждал от своей любимой внучки Екатерины. Звездная наследница совсем не думает о том, что своим поведением позорит знаменитую фамилию.

Боярская не захотела быть актрисой и решила развивать сольную карьеру. Екатерина исполняет рэп, что уже немало удивляет публику. К тому же она выбрала себе крайне неоднозначный и провокационный образ.

Екатерина смело называет себя bad girl (плохой девчонкой) и делает все, чтобы соответствовать этому ампула. Восходящая звезда носит короткие мини-юбки, топы с глубоким декольте и устраивает пикантные фотосессии. Ее откровенные снимки гуляют по Сети, и вся страна жалеет советского д’Артаньяна, которому пора запасаться успокоительным.

Поклонники считают, что прославленный актер не заслужил такого позора на старости лет. Между тем Боярский комментировать ситуацию нужным не считает. Остается только надеяться, что он не видел горячие фото развязной внучки и не читал едкие комментарии в Сети.