Такой помнят только самые близкие: вы ахнете, увидев Малышеву в свадебном платье

Елена Малышева работает на телевидении вот уже три десятилетия. У ее программы «Жить здорово!» тысячи почитателей, но не меньше ненавистников, но главное – Малышева знакома всем. У ведущей очень узнаваемый образ: короткие светлые кудри, неизменные аккуратные очки и яркие наряды.

Свой неповторимый стиль телеврач выработала еще в молодости.

В соцсетях Елена Малышева поделилась архивным снимком с собственной свадьбы с доктором медицинских наук Игорем Малышевым – супруги вместе уже 35 лет. На снимке запечатлена скромная 26-летняя черноволосая девушка с привычной нам прической и в круглых очках. На фото Малышева вполне узнаваема и не так уж поменялась с тех времен.