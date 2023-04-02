Такой отбор не прошла бы ни одна женщина: как присматривали себе жену в дореволюционной России

Поиск невесты во все времена был сопряжен с многочисленными трудностями. Общество просило от женщин соответствия многим требованиям, но, как оказалось, во времена дореволюционной России им приходилось сложнее всего.

Например, мужчине не рекомендовалось брать в жены возлюбленную, если она моложе 25 лет, ведь более юные девушки отличаются ветреностью и нестабильностью. При этом ее походка не должна быть вертлявой и торопливой, что тоже означает легкомысленность, а также утиной и лебединой, потому что в первом случае избранница будет добродушна и глупа, а во втором — горделива.

Внимание жениху, как пишет профессор Балтазар Муфий в своем трактате 1916 года «Руководство к выбору жен с прибавлением добра и зла о женщинах», необходимо было обратить и на телосложение невесты. Девушка должна быть средней полноты и роста, так как в противном случае будущие дети пары могут выглядеть весьма карикатурно.

Цвет волос и глаз также играл немаловажное значение. Так, рыжие девушки с голубыми глазами признавались хитрыми, но покорными мужу, а брюнетки с карими — пылкими любительницами сплетен.

Помимо этого, жениться необходимо было не раньше, чем через три месяца после знакомства, а до этого «испытать» ее, чтобы проверить характер. И только если избранница соответствовала всем требованиям и прошла все испытания, то ее можно было звать в жены.