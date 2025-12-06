Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

6 декабря 2025 19:05
Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

Вкус праздничного блюда мгновенно преобразится.

Оливье часто фигурировал в советских фильмах, например, в «Чародеях» и «Служебном романе». А еще он стал центром новогоднего стола в легендарной «Карнавальной ночи».

Именно в этой комедии мы видим классический, но благородный вариант – с говяжьим языком. Этот ингредиент кардинально меняет блюдо, превращая привычную закуску в изысканное угощение.

Попробуем повторить этот гастрономический кино-хит!

Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

Ингредиенты (на 4-6 порций):

  • картофель – 3-4 шт.;
  • морковь – 1-2 шт.;
  • яйца куриные – 4-5 шт.;
  • говяжий язык (отварной) – 300-400 г;
  • огурцы маринованные (бочковые) – 4-5 шт.;
  • консервированный зелёный горошек – 1 банка (ок. 250 г);
  • лук репчатый (по желанию, для остроты) – ½ небольшой головки;
  • майонез, соль, свежая зелень для подачи.
Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

Краткий способ приготовления:

  1. Картофель и морковь отварите в мундире до готовности. Яйца сварите вкрутую. Остудите и очистите.
  2. Остывшие овощи, яйца, отварной язык и маринованные огурцы нарежьте аккуратными кубиками одинакового размера.
  3. Сложите всё в миску, добавьте зелёный горошек (слив жидкость) и мелко нарезанный лук, если используете.
  4. Аккуратно перемешайте, заправьте майонезом, посолите по вкусу. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа.
  5. Выложите горкой в салатник и украсьте веточками зелени.

Аромат и вкус перенесут вас прямиком в праздничную атмосферу старого, доброго кино. Приятного аппетита!

Ранее мы писали: На эти тефтельки Костя из «Ворониных» променял запеканку жены: сделать такие же сможет любой, а не только Галина Ивановна

Фото: Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Читать дальше 10 декабря 2025
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать «Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Читать дальше 9 декабря 2025
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше