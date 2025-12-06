Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

Оливье часто фигурировал в советских фильмах, например, в «Чародеях» и «Служебном романе». А еще он стал центром новогоднего стола в легендарной «Карнавальной ночи».
Именно в этой комедии мы видим классический, но благородный вариант – с говяжьим языком. Этот ингредиент кардинально меняет блюдо, превращая привычную закуску в изысканное угощение.
Попробуем повторить этот гастрономический кино-хит!
Ингредиенты (на 4-6 порций):
- картофель – 3-4 шт.;
- морковь – 1-2 шт.;
- яйца куриные – 4-5 шт.;
- говяжий язык (отварной) – 300-400 г;
- огурцы маринованные (бочковые) – 4-5 шт.;
- консервированный зелёный горошек – 1 банка (ок. 250 г);
- лук репчатый (по желанию, для остроты) – ½ небольшой головки;
- майонез, соль, свежая зелень для подачи.
Краткий способ приготовления:
- Картофель и морковь отварите в мундире до готовности. Яйца сварите вкрутую. Остудите и очистите.
- Остывшие овощи, яйца, отварной язык и маринованные огурцы нарежьте аккуратными кубиками одинакового размера.
- Сложите всё в миску, добавьте зелёный горошек (слив жидкость) и мелко нарезанный лук, если используете.
- Аккуратно перемешайте, заправьте майонезом, посолите по вкусу. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа.
- Выложите горкой в салатник и украсьте веточками зелени.
Аромат и вкус перенесут вас прямиком в праздничную атмосферу старого, доброго кино. Приятного аппетита!
