Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

Оливье часто фигурировал в советских фильмах, например, в «Чародеях» и «Служебном романе». А еще он стал центром новогоднего стола в легендарной «Карнавальной ночи».

Именно в этой комедии мы видим классический, но благородный вариант – с говяжьим языком. Этот ингредиент кардинально меняет блюдо, превращая привычную закуску в изысканное угощение.

Попробуем повторить этот гастрономический кино-хит!

Ингредиенты (на 4-6 порций):

картофель – 3-4 шт.;

морковь – 1-2 шт.;

яйца куриные – 4-5 шт.;

говяжий язык (отварной) – 300-400 г;

огурцы маринованные (бочковые) – 4-5 шт.;

консервированный зелёный горошек – 1 банка (ок. 250 г);

лук репчатый (по желанию, для остроты) – ½ небольшой головки;

майонез, соль, свежая зелень для подачи.

Краткий способ приготовления:

Картофель и морковь отварите в мундире до готовности. Яйца сварите вкрутую. Остудите и очистите. Остывшие овощи, яйца, отварной язык и маринованные огурцы нарежьте аккуратными кубиками одинакового размера. Сложите всё в миску, добавьте зелёный горошек (слив жидкость) и мелко нарезанный лук, если используете. Аккуратно перемешайте, заправьте майонезом, посолите по вкусу. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа. Выложите горкой в салатник и украсьте веточками зелени.

Аромат и вкус перенесут вас прямиком в праздничную атмосферу старого, доброго кино. Приятного аппетита!

