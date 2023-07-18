Такой не видели: Швецова в «Тайнах следствия» за 22 сезона изменила своему имиджу один раз

Анна Ковальчук исполнила много заметных ролей, но всей стране полюбилась как Мария Сергеевна Швецова из сериала «Тайны следствия». На протяжении многих лет она появлялась на экране в образе строгого следователя: гладко зачесанные темные волосы и форма стали неотъемлемой частью ее имиджа.

И только в 18-м сезоне проекта главная героиня предстала обновленной. Из суровой брюнетки она вдруг превратилась в обаятельную блондинку с пышной прической. Внешность актрисы просто преобразилась: она стала выглядеть мягче, женственнее и словно бы помолодела.

Сама Анна признается, что перемены во внешности героини были ее инициативой. В процессе съемок «Тайн следствия» был перерыв, а продлят ли проект дальше, не сообщали. Ковальчук посчитала, что проект закончен и решила впервые за 18 лет что-то в себе поменять. Актриса решилась на более легкий и нежный имидж, но съемки продолжились, поэтому и Марии Сергеевне тоже пришлось преобразиться.