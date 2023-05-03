Такой не видели: как выглядит Жанна Агузарова без макияжа «королевы эпатажа»

Если и есть в российском шоу-бизнесе своя «королева эпатажа», то это Жанна Агузарова. Знаменитость всегда уделяла много внимания своему внешнему виду и старалась выделяться на фоне коллег по цеху.

В этом ей помогают эпатажные наряды, дерзкие аксессуары и яркий макияж. Судя по всему, звезда не собирается изменять своему эксцентричному стилю, повторить который рискнет далеко не каждый артист. Однако такой уникальной и неповторимой Агузарова была не всегда.

В начале своей музыкальной карьеры певица блистала на сцене в совершенно ином образе. Такой исполнительницу хита «Желтые ботинки» многие фанаты никогда не видели. Тогда Агузарова еще не носила на лице тонны косметики и могла похвастаться натуральной красотой. Да и наряды для выхода на сцену знаменитость выбирала куда более скромные и простые.