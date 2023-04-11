Такой молодой и красивый: ахнете, увидев Демьяненко в его первой роли

Александр Демьяненко вошел в историю кинематографа благодаря роли Шурика в картинах Леонида Гайдая. Не одно поколение зрителей знает его именно как студента, а позднее ученого, попадающего в комичные жизненные передряги, однако на самом деле артист успел воплотить на экранах множество разнообразных персонажей.

Первой же его ролью стал военный фильм «Ветер». В картине Александра Алова и Владимира Наумова Демьяненко играет интеллигентного Митю. Как отмечают зрители, молодой актер совершенно не похож на знаменитого Шурика, а роднят его с персонажем только очки. Герой будущей звезды экрана отличается скромностью и серьезностью, а сам Демьяненко, которому в то время исполнилось только 22 года, выглядит совсем юным мальчиком.

Уже следующей картиной для артиста стала мелодрама «Катя-Катюша», а знаменитый Шурик предстал перед зрителями, когда за плечами Демьяненко было уже 16 проектов.