Такой мечтает стать каждая: как выглядит девушка с идеальной фигурой (фото)

Многие девушки мечтают стать обладательницами идеальных форм. Этого удалось добиться американке Вайолет Саммерс, безупречная фигура которой восхищает весь мир.

Девушка начала модельную карьеру в 17 лет, и за последние годы ей удалось достичь невероятной популярности. Вайолет начала делиться своими снимками в соцсетях и тут же привлекла внимание публики. Ее фото в купальниках и нижнем белье собирали целый урожай восторженных комментариев от мужчин и женщин. По мнению многих, у Саммерс эталонные формы: большая грудь, узкая талия, аппетитные бедра.

Но есть у модели и армия ненавистников. Они считают, что Вайолет пропагандирует нездоровые стандарты красоты, другие же говорят, что девушка публикует чересчур откровенный контент. 23-летнюю американку не смущает подобная критика. Она уверенно продолжает свое дело, невзирая на негативные комментарии.

Саммерс занимается не только блогерской деятельностью, но и бизнесом. Она запустила свою линию товаров — ее онлайн-магазин продает одежду, смартфоны, чехлы и разные аксессуары. Поклонники модели стали ее постоянными покупателями.