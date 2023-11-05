Такой маникюр делают только «старухи»: все хоть раз допускали позорные ошибки

Иногда клиентки салонов красоты склонны поддаваться на уговоры мастеров, которые предлагают им маникюр пороскошнее. Обычно в ход идут уже давно устаревшие методы, которыми пользоваться сейчас не следует. Такие позорные ошибки допускала каждая в своей жизни.

Наращивание длины. Подобные ногти неестественного размера кажутся вульгарными. Сейчас в моде мягкий квадрат или миндаль небольшой длины.

Неоновые оттенки. Яркие цвета и перламутровые отблески напоминают о моде 90-х. Теперь в тренде абсолютный нюд. А если хочется привлечь к пальчикам внимание, то лучше остановиться на благородных хаки, винном или баклажанном оттенках.

Рисунки. Если мастер предлагает вылепить из акрила на ногтях шикарные розы или изобразить мультяшных героев, то его точно пора сменить. Настоящие профессионалы знают, что ценится однотонное покрытие, максимум легкая геометрия или френч.

Блестки. Стразы, камни и все «бриллиантовые» элементы уже давно не используются в приличных салонах красоты. Нужный элегантный блеск можно создать светоотражающим покрытием.