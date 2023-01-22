Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такой малыш, а уже «Господин»: звезда «Содержанок» дала сыну редкое имя

Такой малыш, а уже «Господин»: звезда «Содержанок» дала сыну редкое имя

22 января 2023 08:30
Такой малыш, а уже «Господин»: звезда «Содержанок» дала сыну редкое имя

Знаменитость не стала утаивать правду от фанатов.

Актриса Марго Овсянникова стала мамой еще в марте прошлого года. В течение 10 месяцев она скрывала от поклонников и пол, и имя своего ребенка, но теперь решилась на откровенное признание.

Как рассказала звезда экрана в своих социальных сетях, она воспитывает мальчика. Овсянникова и ее муж, личность которого она тщательно скрывает, выбрали для ребенка весьма необычное и старинное имя Кир, а публикацию она проиллюстрировала снимком, сделанным еще во время беременности.

«„Кир“ происходит от древнегреческого „господин“», — рассказала знаменитость.

Пользователи Сети не оставили без внимания признание артистки. Они осыпали ее комплиментами и поздравлениями и пожелали Киру счастья и здоровья, а также признались, что теперь ждут его фотографий.

«Крутое имя», «Очень необычно и красиво!», «Осталось только показать вашего сынишку», — пишут фанаты.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Содержанки-3», 2021
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video