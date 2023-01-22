Такой малыш, а уже «Господин»: звезда «Содержанок» дала сыну редкое имя

Актриса Марго Овсянникова стала мамой еще в марте прошлого года. В течение 10 месяцев она скрывала от поклонников и пол, и имя своего ребенка, но теперь решилась на откровенное признание.

Как рассказала звезда экрана в своих социальных сетях, она воспитывает мальчика. Овсянникова и ее муж, личность которого она тщательно скрывает, выбрали для ребенка весьма необычное и старинное имя Кир, а публикацию она проиллюстрировала снимком, сделанным еще во время беременности.

«„Кир“ происходит от древнегреческого „господин“», — рассказала знаменитость.

Пользователи Сети не оставили без внимания признание артистки. Они осыпали ее комплиментами и поздравлениями и пожелали Киру счастья и здоровья, а также признались, что теперь ждут его фотографий.