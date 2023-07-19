Такой летний салат постоянно едят в королевской семье: секрет стройности и здоровья Миддлтон

Кейт Миддлтон поражает своих поклонников стройной фигурой. Как признавался принц Уильям, его супруга прекрасно готовит, а в летний сезон предпочитает легкие, но питательные салаты.

Так, любимый рецепт Миддлтон для жарких дней — салат с арбузом. Герцогиня берет свежий арбуз, половину огурца, один авокадо, сыр фета и мяту. Нарезает все на мелкие кусочки и перемешивает в миске.

Заправка же состоит из оливкового масла, свежей мяты, 2 ложек яблочного уксуса и сока лайма. Герцогиня мелко нарезает мяту и смешивает ее со всеми ингредиентами, чтобы получился густой и насыщенный соус.

При этом, как отмечают диетологи, этот салат отличается не только вкусом, но и пользой. Арбуз содержит аминокислоты, огурцы низкокалорийны, а сыр богат кальцием и фосфором. Поэтому он отлично подойдет для жаркого дня и даже в качестве легкого ужина.