Такой Ирину Муравьеву вы точно не видели: из нее сотворили настоящую красавицу

Великолепная Ирина Муравьева снялась во многих качественных картинах. Но ее помнят в основном по ярким ролям в лентах «Москва слезам не верит» и «Самая обаятельная и привлекательная».

В фильмографии Муравьевой есть одна весьма достойная работа, о которой многие подзабыли. Здесь молодая актриса щеголяет в экстремально короткой мини-юбке, что стало шоком для советского зрителя. Речь идет о фильме «Чисто английское убийство» 1974 года, где Муравьева сыграла Сюзанну Бриггс, дочь дворецкого. Также в фильме снялся Алексей Баталов, будущий легендарный Гоша, и именно участие актера гарантировало картине успех.

Детективный сюжет повествует о загадочной истории, происходящей в замке. Его постояльцы умирали один за другим при странных обстоятельствах. Полиция никак не могла добраться до замка, поэтому инициативу в свои руки взял доктор Ботвинк, которого и сыграл Баталов. Муравьева в этом фильме выглядит просто потрясающе: шикарные волосы, выразительные глаза, эффектный макияж. И хотя ее появление в фильме заняло немного времени, яркая актриса надолго запомнилась зрителям.