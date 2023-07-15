Такой генофонд пропадает: сложно поверить, но этот красавец-актер в 47 лет все еще холост

Максим Аверин не собирается покидать ряды завидных холостяков. Женщины готовы в очередь выстраиваться за главным красавцем российского кино, но тот даже не посмотрит в их сторону. У звезды есть объяснение тому, почему к 47 годам он так и не обзавелся семьей.

Актер позволяет себе флирт с красавицами-коллегами, но к чему-то большему не готов. Мачо часто приписывают бурные романы, но в ЗАГС Аверин идти не желает. Звезда экрана не раз говорил, что больше всего в жизни ценит собственную свободу. Одиночество нисколько не гложет знаменитость. Напротив, артист наслаждается им.

Кроме того, Аверин ссылается на то, что слишком увлечен любимой работой и на создание семьи у него нет ни времени, ни желания. Детей у знаменитости также нет. И поклонницам остается лишь тяжело вздыхать, поскольку такой великолепный генофонд пропадает.