Такой генофонд ничем не испортить: мать Сати Казановой произвела фурор в Сети (фото)

На днях мама Сати Казановой отметила свой день рождения. 40-летняя певица поздравила родительницу трогательной публикацией. А именинница произвела фурор среди подписчиков.

В личном блоге артистка разместила проникновенный текст, в котором поблагодарила Фатиму Исмаиловну за все то, что она дала ей, начиная с красивого почерка и заканчивая умением доить корову. Сати выразила восхищение характером мамы, которая, невзирая на тяготы жизни, смогла сохранить нежное сердце.

Искреннее и прочувствованное признание в любви привело поклонников артистки в восторг. «Какие красивые во всех смыслах. Столько нежности и красоты в глазах», — написали в комментариях. Больше всего комментаторов восхитил внешний вид звездной родительницы. «Красивая и статная у вас мама», «Золотой человек», «Мама с большой буквы», — восторгались подписчики, впечатленные поразительным сходством Фатимы Исмаиловны и ее знаменитой дочери.