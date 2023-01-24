Такой фигуре и девочка позавидует: вы ахнете при виде 59-летней Сафие-султан

Хюлья Авшар прославилась на весь мир благодаря сериалу «Великолепный век: Империя Кесем». Артистка в популярном проекте исполнила роль Сафие-султан, поразив поклонников из многих стран не только своим талантом, но и красотой.

Как оказалось, на родине Авшар знаменита не только продолжением «Великолепного века». За годы карьеры она исполнила десятки ролей, и на пике карьеры считалась одной из главных знаменитостей Турции. Помимо этого, она записала девять музыкальных альбомов и в 2000 году удостоилась номинации «Лучшая певица года» по мнению одного из местных каналов, а под ее началом работает портал Hulya, где она пишет про спорт.

О своей жизни звезда экрана рассказывает в социальных сетях. Она регулярно публикует снимки, на которых хвастается не только своими достижениями, но и эффектными нарядами, а многочисленные поклонники не оставляют без внимания эти публикации. Фанаты осыпают знаменитость комплиментами, особенно отмечая ее фигуру. По их мнению, Авшар похожа на 20-летнюю девушку, а не на женщину, которая в этом году встретит свой 60-й день рождения.

Секрет же ее стройности заключается в увлечении спортом. С юности знаменитость занимается плаванием и теннисом и до сих пор регулярно оказывается на корте, что помогает ей поддерживать фигуру.