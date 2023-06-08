Такой еще не видели: стройная Татьяна Тарасова очаровала народ (фото)

Тренер совсем не похожа на себя нынешнюю.

Преданные поклонники уже давно привыкли видеть Татьяну Тарасову статной дамой «в теле». По общему признанию, лишний вес попросту не способен повлиять на красоту прославленного тренера. Да и для него есть причины, связанные с состоянием здоровья спортсменки.

Однако когда-то Тарасова одним лишь своим видом способна была разбить сердца миллионов мужчин. Такой ее, конечно, уже мало кто помнит. Но при взгляде на старые фото тренера, попавшие в Сеть, замирает дыхание. В юности и молодости она была красива той самой незаурядной красотой, о которой мечтают почти все женщины.

Поклонники Тарасовой остались в восторге от архивных фото, опубликованных в соцсетях. Они буквально завалили тренера комплиментами.