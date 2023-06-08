Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такой еще не видели: стройная Татьяна Тарасова очаровала народ (фото)

Такой еще не видели: стройная Татьяна Тарасова очаровала народ (фото)

8 июня 2023 10:15
Такой еще не видели: стройная Татьяна Тарасова очаровала народ (фото)

Тренер совсем не похожа на себя нынешнюю.

Преданные поклонники уже давно привыкли видеть Татьяну Тарасову статной дамой «в теле». По общему признанию, лишний вес попросту не способен повлиять на красоту прославленного тренера. Да и для него есть причины, связанные с состоянием здоровья спортсменки.

Однако когда-то Тарасова одним лишь своим видом способна была разбить сердца миллионов мужчин. Такой ее, конечно, уже мало кто помнит. Но при взгляде на старые фото тренера, попавшие в Сеть, замирает дыхание. В юности и молодости она была красива той самой незаурядной красотой, о которой мечтают почти все женщины.

Поклонники Тарасовой остались в восторге от архивных фото, опубликованных в соцсетях. Они буквально завалили тренера комплиментами.

Такой еще не видели: стройная Татьяна Тарасова очаровала народ (фото)

«Вы само очарование», «Красавица», «Взгляд магнетический», «Стройная и звонкая», «Татьяна Анатольевна, вы так похожи на отца», — не могут успокоиться восхищенные фанаты в соцсетях.

Фото: Legion-Media, соцсети
Ксения Куртукова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше