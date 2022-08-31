Такой еще не видели: преобразившаяся Кадышева ужаснула россиян

У поклонников Надежды Кадышевой появился новый повод для беспокойства. Ранее в Сети активно обсуждалась новость о том, что артистка заметно поправилась. Как оказалось, знаменитость вновь преобразилась. Впрочем, ее вид лишь ужаснул интернет-пользователей.

В социальных сетях 63-летняя исполнительница опубликовала снимок, который сделала по случаю своего дня рождения. Несмотря на то, что Кадышева лучезарно улыбалась, глядя в камеру, ее вид ошеломил подписчиков. Многим из них показалось, что звезда настолько сильно похудела, что начала выглядеть болезненно. Одним словом, такой знаменитость еще не видели.

Певица же, напугав своих фанатов, и вовсе решила уйти в тень. Довольное длительное время исполнительница не выходит на связь со своими фолловерами, которым остается только гадать, что же происходит с их любимой артисткой.