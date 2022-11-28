Такой Екатерину Андрееву вы не видели: истинный возраст налицо (фото)

Екатерину Андрееву привыкли видеть в роли сдержанной и строгой ведущей новостной программы. Долгое время знаменитость появляется на экране, отдавая предпочтение одному и тому же стилю в одежде и прическе, поэтому многие даже не представляют ее другой.

Между тем звезда активно ведет социальные сети, где публикует личные фото и видео. На них Андреева не боится показать себя настоящую. Например, новую публикацию телеведущая посвятила своему дню рождения. Она выложила ролик, в кадрах которого беззаботно бежит по кромке воды, не обращая внимания на то, что ее белый брючный костюм стал совсем мокрым.

Подписчики засыпали Андрееву комплиментами и поздравлениями, хоть никто из них и не понимает, сколько лет на самом деле ей исполнилось. Все потому, что точная дата рождения ведущей неизвестна. По одним данным она появилась на свет в 1961 году, а по другим — в 1965-м. Ранее в интервью знаменитость комментировала возникшую путаницу, но при этом так и не раскрыла свой истинный возраст.

В любом случае интернет-пользователи не устают удивляться тому, как молодо и привлекательно выглядит телеведущая.