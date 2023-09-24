«Такой дурак»: Дубовицкая высказалась о неприязни к главной звезде «Кривого зеркала»

Регина Дубовицкая испортила отношения едва ли не с половиной юмористов на нашей эстраде. На этот раз под раздачу попал артист шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов. Ведущая сцепилась с мужчиной в одной из поездок.

Юморист стал одним из немногих, кто не боялся высказать честное мнение о королеве «Аншлага». По словам Морозова, Регина Игоревна в обычной жизни очень высокомерный и заносчивый человек. Она нередко оскорбляет людей прямо в лицо и при этом не терпит даже косого взгляда в свою сторону.

Очевидно, Александр понимал, что такими высказываниями наживет себе очень влиятельного врага. Но испортить отношения сильнее уже нельзя. На гастролях в Саратове Морозов случайно встретился с Дубовицкой. И она вдруг заявила: «Ой, Морозов, а я думала, что ты такой дурак». Юмористу ничего не оставалось, кроме как ответить звезде взаимностью.