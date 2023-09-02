«Такой дурачина»: Навка публично высмеяла известного спортсмена

Фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка встретилась в своем шоу «Команда» с другим именитым спортсменом и в деталях вспомнила их первую встречу. Речь идет о знаменитом хоккеисте Александре Овечкине.

Знаковое знакомство состоялось почти 20 лет назад во время проведения зимних Олимпийских игр в Турине. Татьяна Навка приехала туда в паре с Романом Костомаровым, и спортсмены завоевали золотую медаль в танцах на льду. Это была последняя Олимпиада фигуристки. А Александр Овечкин, напротив, посетил такие соревнования впервые.

По воспоминаниям Татьяны Навки, он сразу обращал на себя внимание.

«Ты приковывал внимание уже тогда. Такой безбашенный, такой дурачина!» — поделилась олимпийская чемпионка.

Стоит отметить, что первое участие в Олимпийских играх у Овечкина было не очень удачным. Хоккеисты российской сборной уступили чехам с разгромным счетом 0:3. В итоге Овечкину и команде досталось лишь четвертое место.