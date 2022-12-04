Такой «Бедную Настю» вы точно не видели: сегодня ее невозможно узнать (фото)

Елена Корикова по праву считается одной из самых популярных и востребованных актрис отечественного кинематографа. Особенно сильно зрители полюбили ее после премьеры нашумевшего сериала «Бедная Настя», в котором она сыграла главную роль.

Тогда знаменитость предстала на экранах в образе нежной блондинки, которому верна уже не первый год. Чтобы быть похожей на Елену, многие поклонницы охотно перекрашивали свои волосы в тот же оттенок. При этом они и представить себе не могли Корикову брюнеткой. И, как оказалось, совершенно напрасно.

Дело в том, что на заре своей карьеры артистка носила темные волосы. Первая картина с участием звезды под названием «Ха-би-ассы» вышла на экраны в далеком 1990 году. Тогда актрисе было всего 18 лет. Сегодня поклонники, привыкшие к одному образу Кориковой, едва могут узнать ее в той русоволосой девчонке, которую ждет поистине большой успех.