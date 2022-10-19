Такой Анну Ковальчук из «Тайн следствия» точно не видели: изменения вызвали оторопь

Анна Ковальчук вот уже более 20 лет воплощает на экране следователя прокуратуры Марию Швецову. Зрители привыкли к образу ее строгой героини, внешность которой от сезона к сезону совсем не меняется. Как оказалось, в скором времени поклонников проекта и талантливой актрисы ждет большой сюрприз.

В своем Telegram-канале артистка опубликовала фото, на котором запечатлена такой, какой еще точно не видели. В кадре она предстала не со своей фирменной гладкой прической, а с взлохмаченными волосами. Подпись к снимку гласит, что он сделан, когда группа «Тайничок» поздравила съемочную команду сериала с окончанием работы над новым сезоном.

Стоит отметить, что поклонники были немало удивлены таким переменам в облике знаменитости. Между тем Ковальчук не стала вдаваться в подробности о том, чем именно были вызваны столь кардинальные изменения в ее внешности.