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Киноафиша Статьи Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул

Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул

26 июля 2022 20:00
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул

Поклонники не смогли сдержать свое удивление.

Татьяна Тарасова взбудоражила поклонников неожиданным снимком. Тренер, известная своим строгим характером, предстала в весьма раскрепощенном амплуа.

За годы карьеры Тарасова смогла зарекомендовать себя как спортсменка, отличающаяся строгостью и серьезным отношением к своей профессии. Во всех интервью и телевизионных шоу она практически никогда не позволяла себе отходить от известного образа. Однако, как оказалось, в жизни тренер отличается от своего имиджа на экране. Так, в социальных сетях фигуристки появилось весьма комичное фото, на котором она дает волю своим эмоциям и предстает перед фанатами с совершенно другой стороны.

Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул

Как отметили пользователи Сети, они не ожидали от фигуристки подобного кадра. Многие похвалили Тарасову за жизнерадостность и призвали ее показывать свои эмоции как можно чаще.

«Не ожидала, что вы так умеете», «Рада видеть вас в добром здравии и хорошем настроении», — пишут преданные поклонники.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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