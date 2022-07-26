Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул

Татьяна Тарасова взбудоражила поклонников неожиданным снимком. Тренер, известная своим строгим характером, предстала в весьма раскрепощенном амплуа.

За годы карьеры Тарасова смогла зарекомендовать себя как спортсменка, отличающаяся строгостью и серьезным отношением к своей профессии. Во всех интервью и телевизионных шоу она практически никогда не позволяла себе отходить от известного образа. Однако, как оказалось, в жизни тренер отличается от своего имиджа на экране. Так, в социальных сетях фигуристки появилось весьма комичное фото, на котором она дает волю своим эмоциям и предстает перед фанатами с совершенно другой стороны.

Как отметили пользователи Сети, они не ожидали от фигуристки подобного кадра. Многие похвалили Тарасову за жизнерадостность и призвали ее показывать свои эмоции как можно чаще.