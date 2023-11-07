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Такого зрители не ожидали: как выглядит главный голос «Нового Простоквашино»

7 ноября 2023 00:55
Такого зрители не ожидали: как выглядит главный голос «Нового Простоквашино»

Актриса озвучки совершенно не похожа на своего персонажа.

К мультфильму «Новое Простоквашино» зрители относятся по-разному. Одни благодарят «Союзмультфильм» за возможность вернуться в детство. Другие недовольны тем, что продолжение сильно отличается от оригинала.

Но в одном поклонники и критики сходятся. Очень удачным считают перенос в новую реальность галчонка Хватайки, который впервые появился в картине «Трое из Простоквашино».

Озвучивает своенравную птицу актриса Ольга Голованова. Своего персонажа она совершенно ничем не напоминает. Артистка — не юная девушка, а взрослая, состоявшаяся женщина. Ей уже исполнилось 60 лет.

В ее послужном списке насчитывается несколько сотен проектов. Правда, она в основном занимается дубляжом. На экране появлялась лишь в 20 картинах.

В отличие от Хватайки, Голованова не слишком любит всеобщее внимание. Так, женщина почти не ведет социальные сети, поэтому даже не все фанаты знают, как она выглядит.

Такого зрители не ожидали: как выглядит главный голос «Нового Простоквашино»
Фото: Кадр из мультипликационного фильма «Новое Простоквашино» (2018), кадр из передачи «Секреты дубляжа и 5 примеров | Ольга Голованова»
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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