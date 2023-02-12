Такого злодея в фильмах ужасов вы точно не видели: обомлеете, узнав, кто им стал

Фильмы ужасов пользуются огромной популярностью среди зрителей. Каких только главных злодеев в них не было — от маньяков-убийц до нечистой силы, но теперь зрителей ждет нечто совершенно новое.

Компания Uncork’d Entertainment представила на суд публики рождественский хоррор под весьма интригующим названием «Елка-убийца». Нетрудно догадаться, что в центре сюжета оказывается украшенное дерево, жаждущее мести. В Сети уже появились первые отзывы на детище режиссера Риза Фрейка-Уотерфилда.

Стоит признать, что они по большей части негативные. Зрители не пришли в восторг от юмора и задумки кинодела. Подавляющее большинство не оценили по достоинству оригинальную историю о том, как вдова при помощи черной магии попыталась оживить своего мужа-убийцу, а он возьми да и воскресни в облике украшенной гирляндами ели.