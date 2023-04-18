Такого вы не ожидали: как выглядит и кем работает мачеха Бузовой (фото)

Ольга Бузова всегда была честна и откровенна со своими подписчиками. В своих блогах и интервью она рассказывает неожиданные подробности жизни своей семьи, а не так давно призналась, что ее отец Игорь вновь женился.

Избранницей Бузова-старшего стала женщина по имени Людмила. Она занята работой сиделкой и вот уже 15 лет присматривает за пожилыми людьми. Свадьба влюбленных состоялась два года назад. Людмила поддерживает отношения со своей падчерицей и считает ее прекрасной дочерью.

«Ольга молодец, она очень заботится, а об отце так вообще!» — признавалась Людмила в шоу «Звезды сошлись».

Поклонники артистки не прошли мимо трогательного выпуска программы. Обсуждая шоу, они отметили красоту новой избранницы Игоря и похвалили Ольгу за то, что та смогла найти общий язык со своей мачехой и приняла выбор отца.