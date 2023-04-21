Такого вы еще не видели: у этой модели грудь растет не по дням, а по часам (фото)

Памелия стала успешной моделью OnlyFans, в чем ей помогла большая грудь. Казалось бы, пышными формами сегодня никого не удивишь. Но так думают лишь те, кто никогда не видел фотографии 27-летней красавицы.

Бюст звезды социальных сетей растет не по дням, а по часам — и все из-за крайне редкого недуга. У Памелии обнаружили гигантомастию. При данном диагнозе грудь увеличивается сама по себе — независимо от того, худеет женщина или, напротив, набирает вес.

Причин такого состояния может быть несколько — гормональный сбой, прием лекарств или же аутоиммунные отклонения. Памелия пока так и не выяснила, что же сыграло роль в ее случае. Одно можно сказать точно: участи модели не позавидует никто.

Пышногрудая красотка устала ловить на себе удивленные взгляды. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что ежедневно чувствует Памелия.