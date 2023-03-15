Такого вы еще не видели: фото молодого Андрея Мягкова заставит вас вздрогнуть

«Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс» — эти фильмы принесли Андрею Мягкову всенародную славу. О его кинодебюте у автора антивоенной картины «Иди и смотри» Элема Климова известно далеко не всем, а зря.

В 1965 году артист снялся в фантастической кинокомедии «Похождения зубного врача». Там 27-летний Мягков сыграл доктора в провинциальном городе, который обнаруживает у себя сверхспособность — он может безболезненно лечить зубы.

У молодого короткостриженого актера с огромными глазами были все шансы покорить миллионы советских граждан романтической внешностью и талантом еще тогда, но цензоры увидели в фильме пародию на актуальную действительность и сняли его с проката. Фильм увидел свет лишь в 1987 году. К тому моменту Мягков сыграл врачей еще в двух картинах — «Утренний обход» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».