Такого вы еще не видели: девушка ошарашила Сеть, сделав тату в пикантном месте (фото)

Любители татуировок по всему миру стараются изобретательно подходить к выбору места для очередного рисунка. Одни приукрашивают лицо, а другие — глаза. Но, как оказалось, совсем не это больше всего шокирует публику.

Так, пользовательница Reddit под ником Sasshole призналась, что закончила набивать татуировки, которые сделала в подмышках. На обеих руках девушки теперь красуются подсолнухи, выполнение которых, по ее словам, оказалось весьма болезненным.

Пользователи Сети, обсуждая запись, разделились на два лагеря. Кто-то высоко оценил необычный рисунок и похвалил девушку за смелость, тогда как другие посчитали подмышки странным и неприемлемым местом для татуировок.