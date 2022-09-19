Такого во время похорон не ждал никто: Елизавета II может лишиться имени

Смерть Елизаветы II обернулась неожиданными последствиями. Не успели британцы проводить в последний путь королеву, как начались серьезные перемены, к которым многим будет не так просто привыкнуть.

Оказалось, что ныне покойный монарх может лишиться своего имени. Все это время Елизавету именовали не иначе как Великая, однако теперь все изменилось. Как пишет портал Dailymail , младший министр по безопасности Том Тугендхат в своей официальной речи назвал королеву Верной, чем вдохновил другого политика Тори Майкла Фармера на целую кампанию по присвоению Ее Величеству нового имени.

Свое предложение высокопоставленный чиновник объяснил тем, что Елизавета сдержала данное народу обещание — служить ему до конца своих дней. Кроме того, Фармер обратил внимание на тот факт, что «великими» называли сотни других монархов, многие из которых вошли в историю как кровожадные и жестокие правители. Политик подметил, что королева не должна стоять с ними в одном ряду.

Теперь идея о «переименовании» Елизаветы горячо обсуждается в средствах массовой информации. Стоит признать, что британцы воспринимают все происходящее без энтузиазма. Многие из них считают, что политикам стоит уделить внимание более важным вопросам.