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Такого в журналах не покажут: внешность самой сексуальной пышной модели вызывала отвращение

3 декабря 2022 06:15
Такого в журналах не покажут: внешность самой сексуальной пышной модели вызывала отвращение

Но фанаты в восторге от ее фигуры.

Сегодня Эшли Грэм – одна из самых ярких представительниц модельного бизнеса. Эта красотка всегда выделялась своими пышными формами: и пока одни истекали слюнками, глядя на нее, другие обвиняли модель в излишней полноте.

Контрастную реакцию вызывают и снимки Грэм в соцсетях. Модель запечатлели в уборной – без макияжа, в самой простой одежде и без фотошопа.

«Огромная», «Здесь нет ни грамма здоровья», «Толстая», – писали в комментариях.

Впрочем, большинство естественный снимок звездной красавицы оценили:

«Ты такой источник вдохновения для всех нас. Спасибо за то, что ты есть», «Какая у тебя красивая фигура», «Красотка с большой буквы! Спасибо за то, что всегда делаешь все таким настоящим».

Такого в журналах не покажут: внешность самой сексуальной пышной модели вызывала отвращение
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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