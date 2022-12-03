Такого в журналах не покажут: внешность самой сексуальной пышной модели вызывала отвращение

Но фанаты в восторге от ее фигуры.

Сегодня Эшли Грэм – одна из самых ярких представительниц модельного бизнеса. Эта красотка всегда выделялась своими пышными формами: и пока одни истекали слюнками, глядя на нее, другие обвиняли модель в излишней полноте.

Контрастную реакцию вызывают и снимки Грэм в соцсетях. Модель запечатлели в уборной – без макияжа, в самой простой одежде и без фотошопа.

«Огромная», «Здесь нет ни грамма здоровья», «Толстая», – писали в комментариях.

Впрочем, большинство естественный снимок звездной красавицы оценили: