Такого в журналах не покажут: внешность самой сексуальной пышной модели вызывала отвращение
Но фанаты в восторге от ее фигуры.
Сегодня Эшли Грэм – одна из самых ярких представительниц модельного бизнеса. Эта красотка всегда выделялась своими пышными формами: и пока одни истекали слюнками, глядя на нее, другие обвиняли модель в излишней полноте.
Контрастную реакцию вызывают и снимки Грэм в соцсетях. Модель запечатлели в уборной – без макияжа, в самой простой одежде и без фотошопа.
«Огромная», «Здесь нет ни грамма здоровья», «Толстая», – писали в комментариях.
Впрочем, большинство естественный снимок звездной красавицы оценили:
«Ты такой источник вдохновения для всех нас. Спасибо за то, что ты есть», «Какая у тебя красивая фигура», «Красотка с большой буквы! Спасибо за то, что всегда делаешь все таким настоящим».