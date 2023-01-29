Такого в «Великолепном веке» не увидишь: сколько лет было самой юной наложнице

В сериале «Великолепный век» зрители привыкли видеть в качестве наложниц уже зрелых сформированных женщин, которые всеми силами пытались завладеть вниманием султана. Однако сценаристы сериала довольно далеко ушли от реальности, которая была совершенно иной. Девушки, особенно представительницы династии Османов, обязаны были родить наследника как можно раньше. На то был ряд причин, главная из которых — вспышки оспы и отсутствие возможности ее вылечить. Как следствие — высокая смертность наследников.

Если верить записям из гарема, то своего рода «рекордсменкой» можно считать Гюльбахар-хатун — бабушку Сулеймана Великолепного, которая своего первого ребенка Селима I родила аж в возрасте 12 лет. Как сообщается, всего у супруги султана было трое детей — два мальчика и одна девочка.

Что примечательно, поскорее родить ребенка обязаны были и сестры султана — это делалось с целью создания союза между своим ребенком и отпрыском другой влиятельной династии для улучшения отношения между странами.

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