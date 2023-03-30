Такого в СССР быть не могло: из сериала «Место встречи изменить нельзя» вырезали пикантную сцену

Советский телевизионный фильм «Место встречи изменить нельзя» сразу полюбился публике и стал культовым. Однако многие поклонники проекта и сегодня не знают о том, что изначально в нем было вовсе не пять, а семь серий. Под нож пошли сразу несколько эпизодов — была среди них и весьма пикантная сцена.

В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия», по которому и был снят сериал, есть эротическая сцена с участием Владимира Шарапова и Вари Синичкиной. Режиссер ленты Станислав Говорухин не стал убирать пикантный момент отношений героев из своей ленты. Кинодел обошелся без лишних подробностей и показал, как возлюбленные просыпаются утром вместе, но даже такого, по мнению цензоров, в СССР быть не могло.

Впрочем, режиссер нисколько не расстроился из-за такого исхода. Оказалось, что данную сцену он снимал, понимая, какая судьба ее ждет. Об этом в свое время рассказал Владимир Конкин. По уверению актера, постановщик намеревался при помощи провокационной сцены отвлечь внимание цензоров от других, более спорных эпизодов, и ему это прекрасно удалось.