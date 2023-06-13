Такого в СССР больше не снимали: происходящее на экране пробирает до мурашек

Советские режиссеры хоть и были скованы цензурой, но все же нередко позволяли себе киноэксперименты. Так, один из «трюков», к которому прибегнул Владимир Басов, способен удивить и сегодня.

В середине 80-х режиссер снял фильм «Время и семья Конвей» по пьесе Джона Пристли. История разворачивается в Англии после Первой мировой войны. Зритель наблюдает за судьбами молодых людей, полных надежд и уверенности в будущем. Затем происходит временной скачок в 18 лет, и герои предстают совсем зрелыми.

Басов использовал очень специфичный и жутковатый киноприем. «Спустя 18 лет» он снял именитых советских актеров, а на роли молодых «версий» пригласил детей этих артистов. Так, в фильме снялись Олег и Антон Табаковы, Ирина Скобцева и Алена Бондарчук, Евгений и Андрей Леоновы и другие пары.

Минус этого уникального приема заключался в том, что дети в основном не были похожи на своих родителей. Поэтому получилось странное зрелище, местами неубедительное. Ведь режиссеры стараются подбирать молодых актеров, похожих на взрослых, но выдумщик Басов пошел своим путем.