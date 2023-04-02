Такого в сценарии не было: выходка звезды «Брата 2» ошарашит любого

Боевик «Брат 2» стал самым громким кинохитом в карьере Алексея Балабанова. Фильм вызвал бурный отклик у зрителей. И это неудивительно. «Брат 2» зацепил невероятным сюжетом, актерской игрой и запоминающимися диалогами.

Наверняка все вспомнят одну из последних сцен фильма, где героя Виктора Сухорукова уводят полицейские и усаживают к себе в машину. В этот момент брат Данилы неистово кричал: «Я остаюсь! Я буду здесь жить!»

Фраза тут же ушла в народ. Но оказывается, такой реплики не было в сценарии — все это придумал сам Сухоруков. Актер рассказывал, что за съемками наблюдала целая толпа зевак. Виктора сильно напрягало это нежелательное внимание, и он со страху выкрикнул эти слова, ставшие легендарными. Балабанов был шокирован столь смелой выходкой актера, но в итоге оценил эту импровизацию и оставил все как есть.

Сухоруков отличился и в другой сцене. В эпизоде, где его герой стреляет из пулемета, зритель видит живые эмоции актера. Виктор был несказанно рад, что оружие не заклинило и все получилось отснять сразу же. Но изначально никакого хохота и крика в сценарии не было.