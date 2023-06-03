Такого в сценарии не было: что пошло не так с культовыми «Итальянцами в России»

Сценарии фильмов нередко переписываются прямо во время съемок. Иногда свою лепту вносит режиссер, заметивший дыры в сюжете, а порой изменений требуют и актеры. Однако довольно часто все задумки авторов рушит обычный случай.

Так произошло и во время работы над комедией «Невероятные приключения итальянцев в России». Незадолго до приезда на площадку Евгений Евстигнеев сломал ногу и не мог нормально передвигаться. Времени на восстановление талантливого актера не было, а искать ему замену Эльдар Рязанов строго отказывался. Именно тогда постановщику и пришлось менять сценарий картины.

Специально для артиста подобрали инвалидное кресло и два костыля. В итоге сцены с кладоискателем смотрелись гармонично, а в динамичности не уступали другим эпизодам. Зрители тепло приняли фильм и посчитали, что герой Евстигнеева изначально задумывался таким хромым.