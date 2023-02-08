Такого в России еще не делали: сюжет для «Улиц разбитых фонарей» нашли в метро

Культовый сериал «Улицы разбитых фонарей» стал главным российским телехитом конца 1990-х и начала 2000-х. Но мало кто знает, как зарождалась легенда — за вдохновение спасибо питерскому метро.

Главным «виновником» стал актер Виктор Бычков, известный по роли Кузьмича из серии фильмов про национальную охоту и рыбалку. В переходе метро он увидел книгу «Кошмар на улице Стачек», отсылавшую к названию нашумевшего фильма ужасов про Фредди Крюгера. Бычкова это заинтересовало, и он решил купить детектив. Виктора книга позабавила. Он показал ее Сергею Рогожкину со словами: «Вот готовый сценарий». Режиссеру идея не понравилась, но его коллега Михаил Кирилюк всерьез заинтересовался «Кошмаром...».

Автором книги был Андрей Пименов, который некогда служил в милиции. В честь своего ухода с работы он буквально на коленке написал повесть, основанную на реальных событиях. «Кошмар на улице Стачек» он напечатал на машинке в пяти экземплярах и раздал коллегам. Вскоре повесть Пименова оказалась в издательстве.

«Улицы разбитых фонарей» снимали на голом энтузиазме из-за полной разрухи в стране. На роли пригласили малоизвестных актеров, которым пришлось играть в своей одежде, чего раньше не было. Тогда никто и не думал, что они создают одну из легенд отечественного кино.