Такого в кино не покажут: куда пропал младенец из «Офицеров» после съемок

Бессмертная картина «Офицеры» стала для многих актеров главной киноработой в карьере. Но лишь у одного из них круто изменилась жизнь после премьеры фильма. Речь идет о Владимире Селиванове, который сыграл младенца Ванечку Трофимова.

Создатели фильма долго не могли найти ребенка для съемок. Матери не отдавали своих малышей, и тогда ассистенты решили, что Ваню надо искать в детском доме. Они остановили свой выбор на Володе Селиванове, которому на тот момент исполнилось 11 месяцев. В «Офицерах» у мальчика была полноценная роль, и его колоритная внешность запомнилась зрителям.

А после выхода фильма произошло чудо — такого не покажут даже в кино. Родная мать Володи узнала своего отпрыска и поспешила вернуть его домой. Девушка пришла в детдом и буквально на коленях просила директора, чтобы ей отдали сына. Мать пожалели и вернули ей малыша.

Оказалось, с девушкой произошла самая банальная история. Ухажер узнал, что она беременна, и поставил ей ультиматум — он или ребенок. Девушка выбрала возлюбленного, о чем потом пожалела.

К счастью, «Офицеры» воссоединили мать и дитя. Они уехали из родного города и сменили фамилию на Савостьяновых. Владимир стал добропорядочным человеком. Он работал строителем, обзавелся семьей и детьми. В выросшем экранном Ванечке не узнать того пухлощекого малыша — он стал взрослым мужчиной с серьезным взглядом.