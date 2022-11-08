Такого в кино еще не делали: чем запомнился советский хит «Рейс 222»

Психологический фильм «Рейс 222» ознаменовал новый этап в истории советского кино. До режиссера Сергея Микаэляна никто не проделывал ничего подобного.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 1979 году. Рейс задержали по инициативе американского правительства. Дело в том, что на самолете находилась Людмила Власова, супруга советского балетмейстера Александра Годунова. Муж захотел остаться в Штатах, а вот жена решила вернуться на родину. Власти страны хотели удостовериться, что Власова возвращается назад добровольно, а не по принуждению. В сюжете Микаэляна в СССР летят фигуристы, а не артисты балета. Вместе с ними на борту находилось порядка шестидесяти человек, и всем им полагалось появиться в кадре хотя бы раз.

Но откуда взять сразу столько опытных актеров? Микаэлян решил, что будет снимать обыкновенных людей. Режиссер искал кандидатов в общественных местах, предлагая им небольшие роли.

В картине среди снимавшихся оказались пенсионер, начальники, продавец, инженеры и доценты. И, несмотря на закадровые трудности, такое решение придало всей ленте больше «жизни».