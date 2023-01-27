Такого ужаса на «Модном приговоре» еще не видели: за что затравили стилистов (фото)

Видеоблогер Анна прославилась в социальных сетях благодаря образу зажигательной бабушки, которая танцует под современные хиты. Регулярно девушка перевоплощается в пенсионерку, что, как выяснилось, сказалось на ее внешности и стиле. И поэтому она отправилась на шоу «Модный приговор» в надежде измениться, но далеко не все оценили это преображение.

Эксперты шоу решили полностью переделать стиль Анны. Они предложили ей несколько вариантов, постаравшись использовать актуальные модные тенденции. Например, они выбрали для героини юбку с цветочным принтом и высокой талией и серую рубашку, а завершили образ нежно-розовым плащом и высокими ботинками.

Сама Анна осталась довольна перевоплощением, однако зрители шоу раскритиковали работу стилистов. По их мнению, эксперты не справились со своей задачей, ведь не смогли подчеркнуть красоту Анны. Они просто переодели ее в новые наряды, в которых она по-прежнему выглядит как пенсионерка, и не подумали об особенностях ее фигуры или цветотипе.