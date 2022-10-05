Такого унижения Меган Маркл еще не знала: в чем призналась герцогиня

К тому, что имя Меган Маркл постоянно окружают громкие заявления и скандалы, все уже привыкли. Но герцогиня Сассекская по-прежнему продолжает подкидывать общественности темы для обсуждений.

На днях Меган рассказала в своем подкасте под названием «Архетипы» о самом сильном унижении, которое она испытала в своей жизни. Это произошло еще в детстве герцогини, когда они с матерью поехали в корейский спа-центр в Лос-Анджелесе. Тогда девочке пришлось долгое время провести обнаженной.

По словам Маркл, для девочки в период полового созревания нет ничего более унизительного, чем оказаться в одной комнате со множеством голых женщин от 9 до 90 лет, которые ждут своей очереди, чтобы оказаться на массажном столе и натереться скрабом.

Как рассказала Меган гостям подкаста, она в тот момент думала только о том, чтобы поскорее прикрыться купальником. А после окончания процедуры, чтобы скорее справиться со смущением, она вместе с мамой Дорией Рэгланд поднималась наверх и съедала «миску самой вкусной лапши».