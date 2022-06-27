Такого у Градского не было: вот как проходит второй день прощания с Шатуновым

Второй день прощания с Юрой Шатуновым проходит под надзором полиции. К телу знаменитости пускают лишь близких друзей и родственников.

Еще вчера проститься со знаменитым артистом мог каждый поклонник. Тысячи фанатов со всей страны собрались на Троекуровском кладбище, где почтили память звезды «Ласкового мая». Сегодня же проводить в последний путь музыканта могут лишь избранные.

Как передает портал «СтарХит », вокруг поминального зала выстроилось оцепление из полиции и специальной охраны. Якобы они проверяют каждого желающего попасть внутрь по специальным спискам и пускают далеко не всех представителей прессы. Ожидается, что именно сегодня в столицу должны прилететь жена Шатунова Светлана и их дети.

Отметим, что Юра Шатунов будет похоронен в Москве. Музыканта кремируют, а часть праха отправят в Германию, где он жил с семьей последние годы.