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Такого у Градского не было: вот как проходит второй день прощания с Шатуновым

27 июня 2022 16:10
Такого у Градского не было: вот как проходит второй день прощания с Шатуновым

Музыкант скончался 23 июня на 49-м году жизни.

Второй день прощания с Юрой Шатуновым проходит под надзором полиции. К телу знаменитости пускают лишь близких друзей и родственников.

Еще вчера проститься со знаменитым артистом мог каждый поклонник. Тысячи фанатов со всей страны собрались на Троекуровском кладбище, где почтили память звезды «Ласкового мая». Сегодня же проводить в последний путь музыканта могут лишь избранные.

Как передает портал «СтарХит», вокруг поминального зала выстроилось оцепление из полиции и специальной охраны. Якобы они проверяют каждого желающего попасть внутрь по специальным спискам и пускают далеко не всех представителей прессы. Ожидается, что именно сегодня в столицу должны прилететь жена Шатунова Светлана и их дети.

Отметим, что Юра Шатунов будет похоронен в Москве. Музыканта кремируют, а часть праха отправят в Германию, где он жил с семьей последние годы.

Фото: ZERKALO/East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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