Такого точно никто не ждал: как сложилась судьба сына Кустинской от космонавта

Красавица Наталья Кустинская могла легко очаровать любого мужчину. Неудивительно, что ее личная жизнь была невероятно насыщенной. Актриса выходила замуж шесть раз.

А вот наследник у нее был только один. В 1970 году звезда комедии «Три плюс два» родила сына Дмитрия. Уже спустя несколько месяцев она вышла замуж за космонавта Бориса Егорова, которого отбила у своей подруги Натальи Фатеевой. Мужчина был в восторге от красавицы-блондинки и как родного воспитывал ее ребенка. В документах он был официально указан отцом Димы.

Когда мальчику было 13 лет, он получил свою первую роль в кино.

Сын Кустинской сыграл Диму Сомова в фильме «Чучело». Ему прочили блестящую карьеру, но на самом деле его судьба сложилась довольно печально.

Дмитрий Егоров женился, стал отцом, но брак долго не продлился. Вскоре мужчина пристрастился к запрещенным веществам. Как упоминала в своих мемуарах Наталья Варлей, однажды в 1990-х она встретила сына подруги, но даже не узнала его — настолько истощенным выглядел молодой мужчина. В 2002 году 33-летний Егоров умер.