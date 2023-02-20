Такого теперь не будет: это отличие детских садиков в СССР от российских погрузит вас в воспоминания

В советских детских садах существовала практика сна на открытом воздухе. Исключение не делали даже в минусовую температуру. Зачем властям понадобилось так экстремально закалять детей?

По некоторым подсчетам, от туберкулеза в России в годы Первой мировой войны умерло гораздо больше людей, чем на поле боя. В Российской империи эту болезнь лечили всего лишь в 60 специализированных медучреждениях. Революция и Гражданская война усложнили ситуацию, и молодой советской власти пришлось иметь дело с полноценной эпидемией.

Среди мер, направленных на профилактику туберкулеза, власти предусмотрели закаливание в детских садах. Дневной сон проходил на открытом пространстве. Летом во двор или сад просто выносили кроватки и клали туда детей.

Зимой их заворачивали в теплые овечьи тулупы так, чтобы открытым оставалось только лицо. Тихий час на свежем воздухе отменяли только в случае крайне низкой температуры за окном. Советские медики считали, что сон за пределами помещения укрепляет иммунитет и наращивает адаптивные способности организма.