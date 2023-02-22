Такого стыда Виктория Бекхэм не испытывала никогда: виноват красавчик-сын

Война между Викторией Бекхэм и семейством ее невестки Николы Пельтц началась еще со свадьбы. Оказывается, во время организации торжества произошло много неприятных событий.

Планированием свадьбы занималась невеста Никола Пельтц и ее мать Клаудия. С самого начала женщины скрыли от отца Нельсона и Бекхэмов настоящую стоимость торжества. Официально на свадьбу потратили порядка трех миллионов долларов, но истинные расходы были куда выше. С самого начала Клаудия распорядилась, чтобы муж не знал настоящую стоимость прически, макияжа и нарядов невесты и жениха.

Клаудия и Никола всеми силами пытались «замять» свои многочисленные ошибки и промахи, чтобы о них не узнала Виктория Бекхэм. Однако вся правда всплыла наружу, когда эксперты оценили дорогущий костюм их сына Бруклина, в котором он появился на торжестве. Вскоре раскрылись и другие «грешки» четы Пельтц и их миллионные долги.

В итоге против них были поданы иски от организаторов торжества, которые обвинили женщин в нарушении контракта. Теперь Виктории придется краснеть за своего сына, который щегольнул в роскошном костюме за счет невесты. Об этом пишет издание Page Six.