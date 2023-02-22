Такого сходства не бывает: фото внука Иосифа Пригожина произвело фурор в Сети

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия вместе уже 20 лет. У каждого из артистов за плечами другие браки, от которых у них есть дети. А сегодня у Пригожина и Валерии уже появились родные внуки.

Недавнее фото Иосифа Игоревича буквально «взорвало» Сеть. Продюсер поделился снимком со своим годовалым внуком Даниэлем. Очаровательный мальчик невероятно похож на своего именитого дедушку, будто он маленькая копия Пригожина. Их объединяют не только лысина, но и черты лица, взгляд и мимика.

Иосиф Игоревич нечасто видится с Даниэлем, поэтому каждая их встреча приносит звездному дедушке огромную радость. Не меньшее удовольствие испытали подписчики продюсера, которых фамильное сходство поразило до глубины души: «Да! Генетика налицо!», «На деда похож», «Какой славный малыш!», «Как две капли».

Матерью Даниэля является дочь Пригожина Даная, рожденная в его первом браке с Еленой Пригожиной. Певица Валерия стала его второй законной супругой. Общих детей у них нет, однако всех троих наследников артистки Иосиф Игоревич считает родными.